Paris Saint Germain'de transfer harekatı: Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi!
Kylian Mbappe'yi kaybetme tehlikesi bulunan Paris Saint Germain takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Bu sezon şampiyonluğu Lille'e kaptıran Paris Saint Germain gelecek sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.
Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u sağlık kontrolünden geçirmeye hazırlanan PSG'nin hedefinde iki yıldız daha var.
Fransız basınındaki iddialara göre Paris ekibi, Milan'dan ayrılan genç eldiven Donnarumma ile Inter'in sağ beki Hakimi'yi kadrosuna kattı.
Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ve Real Madrid'den ayrılan Ramos'u bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak Paris Saint Germain'in Inter'in sağ beki Hakimi için 60 milyon Avro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Daha önce Georginio Wijnaldum'u renklerine bağlayan PSG ayrıca Moise Kean'ın kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzatmak için Rafael Benítez'in raporunu bekliyor.
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