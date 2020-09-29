Rangers, Galatasaray maçının taktik çalışmalarını tamamladı
İskoçya ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçının taktik çalışmalarını tamamladı.
İskoçya ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçının taktik çalışmalarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan İskoç ekibinde son taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik direktör Steven Gerrard yönetimindeki takım gerçekleştirdiği pas, şut ve taktik çalışmalarda Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Yarın son kez hafif ter idmanı yapacak olan Rangers, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Hollanda Willem'i 4-0'lık skorla geçerek play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İskoçya Premiership'de 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle maç fazlasıyla Celtic'in önünde lider durumda bulunuyor. Ligde iç saha maçlarında bu sezon 4 karşılaşmada da gol yemeyen İskoç ekibi, 12 kez de fileleri havalandırdı. Rangers, 2 beraberliğini ise deplasmanda aldı.
İngiliz futbolunun dev esimlerinden Steven Gerrard ise Rangers teknik direktörü olarak yarın sabah TSİ 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
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