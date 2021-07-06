Rap sanatçıları ''Griot'' albümü ile bir arada

06 Temmuz 2021 Salı, 11:34

Sony Music etiketiyle 9 Temmuz’da yayınlanacak albümde ''Ceza'', ''Gazapizm'', ''Khontkar'', ''Ben Fero'', ''Cashflow'', ''Zen-G'', ''Defkhan'', ''Yener Çevik'' gibi isimler yer alıyor.

''BU ALBÜMDE HERKES GRİOT!''

2019 yılının Kasım ayından bu yana üzerinden çalışılan albümün büyük çoğunluğu pandemi nedeniyle uzaktan iletişimle kaydedildi. 10 şarkıdan oluşan albümün ismi ''Griot''. Battle,trap,arabesk,drill gibi pek çok tarzı içeren albüm Z kuşağının bir sentezi olması özelliğini taşıyor. Bir film bütünlüğüne sahip olan ve birbirinden değerli rap sanatçılarının bir araya geldiği albümü DJ Sivo şu sözlerle anlatıyor; ''Griot’lar, Afrika’da kabilelerin sözlü tarihini ve geleneklerini kuşaktan kuşağa aktaran kişilerdir. Afrika’nın geleneklerle kültür mirasını hala ayakta tutan halk ozanlarıdırlar. Kahramanlık hikayelerini, şiir ve öyküler yoluyla anlatırlar. Bu anlamda bu albümdeki herkes bir Griot.''

CEZA VE GAZAPİZM İLK KEZ ''BASKIN'' ŞARKISINDA BİR ARAYA GELDİ

DJ Sivo’nun tüm bildiklerini aktardığı ''Griot'' albümünde yer alan ve birbirinden farklı hikayeleri barındıran albümde Ceza ve Gazapizm ilk kez ''Baskın'' şarkısında bir araya gelirken, Harun Adil ve Rengin ''Eyvallah'' şarkısıyla bir araya geliyor. Asil, Hazel ve Zen-G’nin seslendirdiği ''Ablalarla Gez'' şarkısının yanı sıra yine ilk kez bir araya gelen Khontkar ve Anıl Piyancı’nın seslendirdiği ''Korsan'' şarkısı da merakla bekleniyor.