Rap yıldızı Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, bu yılın sonunda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Geçen yıllarda 2024 yılında aday olmak istediğini söyleyen West, sosyal medya üzerinden, "Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz" dedi.
Geçmişte sık sık ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden Kanye West, bu yılın Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.
Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan West, “Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yaptı. West açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekledi ve seçim sloganını da “VISION2020” yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurguladı.
West, 2014 yılında ABD’nin ünlü isimlerinden Kim Kardashian ile evlenmişti
Sözcü'de yer alan habere göre, 3 Kasım’daki seçimlere gerçekten katılıp katılmayacağı ya da resmi başvurusunu yapıp yapmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, teknik olarak West’in adaylığa şu anda başvurmasının önü açık. Zira bağımsız aday olarak birçok eyalette başvuru yapma süresi henüz dolmadı.
West’in sosyal medyada paylaştığı mesaj büyük yankı uyandırırken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da dahil olduğu birçok isim bu hamleyi desteklediğini duyurdu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaştı.
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