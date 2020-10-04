Rapor ortaya çıkardı: Milyonluk tıbbi cihaz satın alınarak çürümeye terk edildi

04 Ekim 2020 Pazar, 10:55

Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç olmamasına rağmen onlarca tıbbi cihaz satın alarak çürümeye terk ettiği gündeme geldi. Sayıştay raporlarına göre hastanelerin fiziki koşullarına da uygun olmayan cihazlar depolarda bekletiliyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberi şöyle: Sayıştay denetçilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne yönelik denetim raporunda, milyonlarca liralık tıbbi cihazların hiç kullanılmadan çürümeye terk edildiği bildirildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bilgilere göre, müdürlük bütçesinden gerçekleştirilen tıbbi cihaz alım sürecinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılan planlamanın bazı kamu hastanelerinin ihtiyaçları ve fiziki koşullarıyla uyumlu olmadığı tespit edildi. Sayıştay denetçileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı müdürlüğün, bazı kamu hastanelerinde yeni tıbbi cihaz alımına ihtiyaç olmamasına ve fiziki koşulların da uygun olmamasına rağmen tıbbi cihaz satın alındığını tespit etti.

BAKANLIK MEVCUR DURUMLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL

“Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihaz alım sürecinde ihtiyaç planlamasını gerçekçi yapmadığının” altı çizilen denetim raporunda, “Bakanlığın; alımı planlanan cihaza hangi hastanede gerçekten ihtiyaç olduğu, hangi hastanenin teslimat ve kuruluma uygun olduğu, hangi hastanenin yeni bina inşaatının ne aşamada olduğu ve buna benzer konularda, mevcut durumla ilgili doğru ve yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

TIBBİ CİHAZLAR DEPOLARDA

Sayıştay denetçileri, geçen Kasım ayında gerçekleştirdikleri yerinde denetim çalışmaları sırasında, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’un Kartal İlçesinde bulunan deposunda, 2017 yılında ihalesi yapılarak alınan bir adet tıbbi cihazın, 2018 yılında alınan 51 adet tıbbi cihazın ve 2019 yılında alınan kırk üç adet tıbbi cihazın, kamu hastanelerine gönderilmek üzere bekletildiğini tespit etti.

Müdürlüğün denetim raporunda, Muğla'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne tahsis edilen 14 hemodiyaliz cihazı ile ilgili olarak, “Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, ‘hastane binalarının fiziki koşullarının cihazlar için uygun olmadığını’ belirterek müdürlüğe bir yazı göndermiştir. Bu durum planlamadaki koordinasyon eksikliğini, kararsızlığı ve karmaşayı gözler önüne sermektedir” denildi.