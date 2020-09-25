Rasim Öztekin 'Seksenler' dizisinden ayrıldı
Rasim Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle TRT'de yayımlanan "Seksenler" dizisinin yeni bölümlerinde yer almayacak.
Başrollerini Şoray Uzun, Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Yasemin Çonka ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı "Seksenler" dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayımlanacak. Dizi yeni sezonda da hafta içi her akşam izleyiciyle buluşacak.
RASİM ÖZTEKİN VEDA ETTİ
Dizinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin'in yeni sezonda rol almayacağı öğrenildi. Kalp rahatsızlığı olan oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.
KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH'A DEVRETMİŞTİ
Rasim Öztekin, geçen günlerde düzenlenen törenle, bugüne kadar Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti.
Kavuğu dört yıl önce Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin, kalp sağlığı nedeniyle tiyatro sahnelerinden uzak kaldığını ve bu nedenle kavuğu devrettiğini açıklamıştı.
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