Rasim Öztekin'den 'Seksenler' açıklaması
"Seksenler" dizisinin başrolünde yer alan Rasim Öztekin, dizinin yeni sezon kadrosunda yer alamayacağına dair çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yalanladı.
Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı "Seksenler" dizisinde Raim Öztekin'in yeni sezonda yer almayacağı iddia edilmişti.
Bu haberlere tepki gösteren Öztekin iddiaları yalanladı.
Rasim Öztekin, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Seksenler’den ayrıldığım şeklinde yayınlanan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da sizlerle olacak. Bu yalan haberi yazan arkadaş ve kopyala yapıştırcı internet siteleri, keşke Birol Güven’i ve beni arayıp doğru mu diye sorsaydınız!"
Seksenler’den ayrıldığım şeklinde yayınlanan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da sizlerle olacak. Bu yalan haberi yazan arkadaş ve kopyala yapıştırcı internet siteleri, keşke Birol Güven’i ve beni arayıp doğru mu diye sorsaydınız! pic.twitter.com/AmS9y7eHoB— Rasim Öztekin (@oztekinrasim) September 25, 2020
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