Rasim Öztekin'den 'Seksenler' açıklaması

28 Eylül 2020 Pazartesi, 13:26

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı "Seksenler" dizisinde Raim Öztekin'in yeni sezonda yer almayacağı iddia edilmişti.

Bu haberlere tepki gösteren Öztekin iddiaları yalanladı.

Rasim Öztekin, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Seksenler’den ayrıldığım şeklinde yayınlanan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da sizlerle olacak. Bu yalan haberi yazan arkadaş ve kopyala yapıştırcı internet siteleri, keşke Birol Güven’i ve beni arayıp doğru mu diye sorsaydınız!"