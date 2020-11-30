Raul Jimenez’den sevindirici haber
Arsenal ile oynanan maçta başına aldığı darbe sonrasında sakatlanan Raul Jimenez’in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı
Wolherhampton kulübü yaptığı açıklamada, Raul Jimenez’in maç sonrasında yapılan ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı. Meksikalı oyuncunun kafa tası kırığı ameliyatı olduğu ve çarpışmadan sonra kafa travması geçirdiği ifade edildi. Yapılan açıklamada Jimenez’in kontrol amaçlı olarak birkaç gün daha hastanede kalacağı belirtildi. Açıklamada; ‘’ Arsenal kulübünde görevli sağlık çalışanlarına, hastanede yardımcı olan doktorlara ve ilk müdahaleyi yapan görevlilere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Raul, şu anda ailesi birlikte hastanede ve bir süre daha mahremiyet haklarına saygı duyulmasını istiyoruz. Zamanı geldiğinde sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaları paylaşacağız. ‘’ denildi.
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