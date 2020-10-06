Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı
Transfer döneminin sessiz kulüplerinden Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadan sezona başladı.
Transfer döneminin sessiz kulüplerinden Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadan sezona başladı.
Transfer döneminin sessiz kulüplerinden Real Madrid, 40 yıl sonra bir ilke imza attı.
Bu yaz kadrosuna hiçbir transfer yapmayan İspanyol devi, 40 yıl sonra ilk kez takviye yapmadan yeni sezona girdi. Real Madrid en son 1980-81 sezonuna transfer yapmadan başlamıştı.
Zinedine Zidane'ın ekibi bu yaz kadrosunu altyapıdan ve kiralıktan dönen oyuncularla genişletti. Kiralıktan dönen Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin, A takım kadrosunda yer aldı.
Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayıran Real Madrid, bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon euro'luk gelir elde etti. İspanyol ekibi James Rodriguez'i Everton'a bedelsiz gönderirken Gareth Bale'ı da Tottenham'a kiraladı.
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