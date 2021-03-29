Real Madrid Cristiano Ronaldo için kararını verdi

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:04

Serie A'da bu sezon Juventus ile istediğini bulamayan ve şampiyonluk yarışını Inter ile Milan'a kaptıran Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık eski kulübü ile anıldı.

İtalyan devi ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Portekizli yıldızın geleceği henüz net değil.

Juventus'un CEO'su Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Onu burada görmek bir ayrıcalık, onu burada bulduğumuz için mutluyuz. Kesinlikle Juventus'un geleceğini temsil ediyor." dedi ancak Ronaldo'nun İtalya'da mutlu olmadığı iddia ediliyor.

Cuartro 'da yer alan habere göre ise; Real Madrid sayısız kupa kaldırdığı eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiyor.

İspanyol devinin yatırım önceliğinde ise iki genç yıldız Erling Haaland ile Kylian Mbappe var.

CRİSTİANO RONALDO İLE HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR?

Juventus ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Cristiano Ronaldo ile eski kulübü Manchester United'ın ilgili olduğu biliniyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain de 36 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.

CRİSTİANO RONALDO BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Bu sezon her ne kadar başarısız gibi görünse de Portekizli yıldız için yine üretken bir sezon oluyor. Juventus formasıyla 32 maça çıkan Cristiano Ronaldo, söz konusu 32 mücadelede rakip fileleri 27 kez havalandırmayı başardı.

İtalya Serie A'da 22 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 20 gol atmayı başardı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise rakip filelere 4 gol bıraktı.

Portekizli yıldız, Serie A'nın 27. haftasında pazar akşamı oynanan mücadelede Cagliari deplasmanında hat-trick yaptı. Juventus, Ronaldo'nun 3 golüyle Cagliari'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.