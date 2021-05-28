Real Madrid, David Alaba'yı transfer ettiğini açıkladı
Real Madrid, David Alaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Real Madrid'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada David Alaba ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bayern Munih ile sözleşmesi sona eren Alaba, 2008 yılında Bayern Munih'e katılmıştı.
Alman ekibiyle 431 maça çıkan Alaba, kulüp tarihinde en çok maçta forma giyen yabancı oyuncu olmuştu.
?? #WelcomeAlaba pic.twitter.com/acS6QDtNkb— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021
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