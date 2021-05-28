Serie A’da 4 takım yeni teknik direktörünü açıkladı, 9 takım belirsiz

28 Mayıs 2021 Cuma, 17:40

İtalya Serie A’yı 11 yıl sonra şampiyon olarak tamamlayan Inter dahil ligdeki birçok takım yeni sezon öncesinde antrenör değişikliğine gitti.

Inter’de Conte, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında görevinden ayrılırken, Juventus ikinci kez Massimiliano Allegri’yi takımın başına getirdi.

ROMA’DA DEĞİŞİM

Serie A’da sezonu yedinci sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi Elemeleri’ne kalan Roma, geçtiğimiz aylarda takımın başına Jose Mourinho’nun geçeceğini açıklamıştı.

Şehrin diğer takımı Lazio ise bugün yaptığı açıklamada Simone Inzaghi ile yolların ayrıldığını açıkladı. İtalya basınında çıkan haberlerde Inzaghi’nin Inter’in başına geçeceği iddia edilirken Lazio’nun teknik direktör arayışında olduğu kaydedildi.

İKİNCİ ALLEGRI DÖNEMİ

Teknik direktörlük kariyerinin ilk deneyimini Juventus’ta yaşayan Andrea Pirlo, kötü geçen sezonun ardından takımdan ayrıldı. Pirlo, Juventus ile sezonu iki kupayla tamamlarken Torino ekibi Şampiyonlar Ligi biletini son hafta Napoli’nin puan kaybetmesiyle almıştı.

Pirlo’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu ise bugün yapılan açıklayla Massimiliano Allegri’nin getirildiği açıklandı. 2014-19 yılları arasında takımı çalıştıran Allegri, arka arkaya 5 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

ŞAMPİYONDA AYRILIK

Sezonu şampiyon tamamlayan Inter’de Antonio Conte ile yollar ayrıldı. Yönetimin ekonomik gerekçelerle küçülme kararı alması sonrasında Conte, takımdan ayrıldı. Inter’in bu yaz önemli oyuncularından bazılarını satabileceği belirtildi.

6 TAKIM AYNI İSİMLERLE DEVAM

Geçtiğimiz yıl Serie A’da mücadele eden 4 takım Atalanta, Cagliari, Empoli ve Milan sezonu tamamladıkları teknik direktörlerle yola devam etme kararı aldı. Serie B’den bu yıl Serie A’ya yükselen Salernitana ve Spezia da mevcut antrenörleriyle sezona başlayacak.

9 TAKIM BELİRSİZ

2021/22 sezonunda Serie A’da mücadele edecek 9 takım, henüz yeni antrenörlerini açıklamadı. Bologna, Genoa, Verona, Lazio, Inter, Napoli, Sampdoria, Sassuolo ve Udinese’de teknik direktörlük koltuğu şu an için boş kalırken Fransa Ligue 1’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’in teknik direktörü Christophe Galtier, Napoli’den teklif aldığını açıklamıştı.