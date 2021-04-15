Real Madrid İngiltere'de istediğini aldı
Real Madrid 3-1'lik skor avantajı ile gittiği İngiltere deplasmanından 0-0 ile dönerek turladı.
Ev sahibi Liverpool karşılaşmaya Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané, Firmino 11'i ile başladı.
Real Madrid ise maça Courtois; Valverde, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinícius, Benzema 11'i ile çıktı.
Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından yarı final biletini Real Madrid aldı ve Chelsea'nin rakibi oldu.
Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
İstanbul’da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
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