Real Madrid İngiltere'de istediğini aldı

15 Nisan 2021 Perşembe, 00:04

Ev sahibi Liverpool karşılaşmaya Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané, Firmino 11'i ile başladı.

Real Madrid ise maça Courtois; Valverde, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinícius, Benzema 11'i ile çıktı.

Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından yarı final biletini Real Madrid aldı ve Chelsea'nin rakibi oldu.

Yarı final maçları 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İstanbul’da 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına ise Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.