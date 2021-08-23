Real Madrid, Levante ile berabere kaldı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 07:36

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, 4. dakikada Gareth Bale'in attığı golle 1-0 önde kapatırken Galli oyuncu Real Madrid formasıyla 578 gün sonra golle buluştu.

46. dakikada Roger Marti ile skora eşitliği getiren Levante, 57. dakikada da bu kez Jose Campana'nın golüyle 2-1 öne geçti.

VINICIUS PUANI GETİRDİ

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının, 72. dakikadasında Vinicius Jr. ile skoru 2-2'ye getiren Real Madrid'e, ev sahibi takımdan Rober Pier 79. dakikada karşılık vererek Levante'yi tekrar öne geçirdi.

Eflatun beyazlı takımda 85. dakikada rakip ağları bir kez daha havalandıran Vinicius skoru 3-3'e getirdi. Levante'de kaleci Aitor Fernandez 86. dakikada ceza sahasının dışında topa elle dokunduğu için direkt kırmızı kart gördü.

Son dakikalarda 10 kişi oynayan Levante'ye karşı etkili olamayan Real Madrid, Levante deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Real Madrid bu beraberlikle puanını 4'e yükseltti. Ligin ilk haftasında da berabere kalan Levante ise 2 puana ulaştı.