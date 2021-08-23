Nice-Marsilya maçı yarıda kaldı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 07:09

Fransa Ligue 1'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Nice, Marsilya'yı ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 49. dakikasında Nice, Kasper Dolberg'in golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi takımın üstünlüğüyle girilirken maçın 77. dakikasında Marsilya'ın kullandığı köşe vuruşunda taraftarlar sahaya girdi.

Marsilya'da Dimitri Payet'in köşe vuruşunu kullanacağı esnada tribünlerden gelen su şişesini taraftarlara fırlatması sonrasında Nice taraftarları sahaya indi.

MARSİLYA SAHAYA ÇIKMADI

Yaklaşık 1.5 saat duran maçın tekrar başlaması kararı alınırken Nice oyuncuları sahaya çıktı. Marsilya oyuncuları ise maça devam etmeme kararı alırken karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien maçı sonlandırdı ve ev sahibi takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.

3 OYUNCU YARALANDI

Fransız basınında çıkan haberlerde, çıkan olaylar sebebiyle Marsilya'da, Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi. Yarıda kalan maçla ilgili Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) kararını vereceği ifade edildi.

"OYUNCULARIMIN GÜVENLİĞİ İÇİN BU KARARI ALDIK"

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Oyuncularımın güvenliği için maça devam etmeme kararı aldık. Daha önce Montepellier'de de bunu yaşadık ve orada da devam etmek istemedik.

Bu yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Fransız futbolu için emsal oluşturmalıyız. Hakem yanımızdaydı. Teknik direktörümüz Jorge Sampaoli güvenliğin sağlanamadığını söyledi. Bu yüzden Marsilya'ya dönmeye karar verdik."