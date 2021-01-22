Real Madrid teknik direktörü Zidane’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

22 Ocak 2021 Cuma, 15:21

Real Madrid kulübü yaptığı açıklamada, ‘’ Teknik direktörümüz Zinedine Zidane’ın son yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. ‘’ ifadeleri kullanıldı. Hafta sonu La Liga’da Alaves ile karşılaşacak Real Madrid’de Zidane bu hafta ve gelecek hafta takımla birlikte olamayacak. Marca’da yer alan haberde Real Madrid’in teknik ekibinden David Bettoni’nin takımı çalıştıracağı ve maçlarda görev alacağı ifade edildi. Real Madrid’in dün yapılan antrenmanında takımla birlikte antrenmana katılan Zidane haricinde takımda başka bir pozitif vaka olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.