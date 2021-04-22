Recep Seymen kemoterapi yöntemini kullanan doktorları hedef aldı:

İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Recep Seymen babasını tedavi ederken kemoterapi ve radyoterapi yöntemini kullanan doktorları "aydınlanmacı sapkınlar" diyerek hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 15:59
Recep Seymen kemoterapi yöntemini kullanan doktorları hedef aldı:
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Recep Seymen, ders sırasında kansere yakalanan babası hakkında bilgi verirken doktorları hedef aldı.

Kanserin babasının yemek borusunda yayıldığını ifade eden Seymen, "Bu aydınlanmacı sapıkların elinden almaya çalışıyorum adamı. Aydınlanmacı sapık doktorların...  Kemoterapi, hatta radyoterapi bu tür sapıklıkları anlayamıyoruz. Adamın bağışıklık sistemini çökerterek tedavi etme yöntemi... Böyle bir manyaklık, sapkınlık, aydınlanmacı sapkınlar..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: soL


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