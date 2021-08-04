Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanıı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un başarısına da değindi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladığı televizyon yayınında, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz'a övgülerde bulundu.
Erdoğan, Gazoz hakkında "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
22 yaşındaki Mete Gazoz, Tokyo 2020'de erkekler bireysel okçuluk müsabakalarında olimpiyat şampiyonu olmuş ve Türkiye adına okçuluk dalında ilk madalyayı kazanmıştı.
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