Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz açıklaması

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:44

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladığı televizyon yayınında, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk dalında altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz'a övgülerde bulundu.

Erdoğan, Gazoz hakkında "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mete Gazoz, Tokyo 2020'de erkekler bireysel okçuluk müsabakalarında olimpiyat şampiyonu olmuş ve Türkiye adına okçuluk dalında ilk madalyayı kazanmıştı.