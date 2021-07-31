TOKYO 2020 | Mete Gazoz'un başarısı İzmir Marşı ile kutlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısı Olimpiyat Köyü'nde İzmir Marşı ile kutlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:57
TOKYO 2020 | Mete Gazoz'un başarısı İzmir Marşı ile kutlandı
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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategorisinde sabah seansında ilk olarak Taylor Worth ile karşı karşıya geldi. 

Avustralyalı rakibini 7-1 mağlup eden Mete Gazoz, çeyrek finalde Brady Ellison'ı 7-3 yenerek yarı finale kaldı.

Yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı da eleyerek finale yükselen Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalya'nın sahibi oldu.

OLİMPİYAT KÖYÜ'NDE KUTLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katılımıyla Mete Gazoz'un kazandığı altın madalya Olimpiyat Köyü'nde İzmir Marşı ile kutlanırken, Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" paylaşımını yaptı.



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