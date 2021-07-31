TOKYO 2020 | Mete Gazoz'un başarısı İzmir Marşı ile kutlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısı Olimpiyat Köyü'nde İzmir Marşı ile kutlandı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategorisinde sabah seansında ilk olarak Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.
Avustralyalı rakibini 7-1 mağlup eden Mete Gazoz, çeyrek finalde Brady Ellison'ı 7-3 yenerek yarı finale kaldı.
Yarı finalde Japon Takaharu Furukawa'yı da eleyerek finale yükselen Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalya'nın sahibi oldu.
OLİMPİYAT KÖYÜ'NDE KUTLANDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katılımıyla Mete Gazoz'un kazandığı altın madalya Olimpiyat Köyü'nde İzmir Marşı ile kutlanırken, Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Gurur duyuyoruz" paylaşımını yaptı.
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