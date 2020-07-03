Red Bull 60 Second Solo’nun son konuğu Çağrı Sertel oldu
Müzisyenlerin 60 saniyede enstrümanlarıyla doğaçlama müzik yaptığı Red Bull 60 Second Solo’nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen Çağrı Sertel oldu. Sertel’in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayımlandı. Sertel aynı zamanda RedBull.com’a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.
RedBull.com’a verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini “Müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini” aktardı. Bu dönemin üretimine etkisi sorulan sanatçı, “Normalde çok yoğun çalışıyorum ve çok hareket ettiğim için, planlayıp başına oturamadığım projeleri gerçekleştirme anlamında olumlu etkilendi. Multiverse isimli bir proje tasarlıyordum, onun albümünü neredeyse bitirdim ve çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak” sözleriyle takipçilerini sevindirdi.
AİLE GİBİYİZ
En son ‘SONIC BOOM’ isimli grubu ile ‘Please’ isimli teklisini çıkaran Çağrı Sertel, solo kariyerinde de önemli adımlar atmıştı. Bu dörtlünün nasıl birleştiği yönündeki soruyu da yanıtlayan sanatçı, “Biz çok uzun yıllardır beraber müzik yapan, aynı zamanda bir aile gibi olan dört müzisyeniz. Bir süre önce beraber stüdyoya girdik. Birbirini çok seven müzisyenliğine ve fikrine de ayrıca çok saygı duyan 4 kişinin müzik üretmesinin nasıl bir keyif olduğunu size anlatamam. Belki çok yeni çıkardığımız teklimiz Please'i dinlemek, bahsettiğim güzellikleri anlatmamda yardımcı olur diye düşünüyorum” dedi.
Çağrı Sertel’in söyleşisinin tamamına win.gs/3g9P7ac adresinden ulaşmak mümkün.
Video Haberler
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı