Red Hot Chili Peppers’ın eski gitaristi Jack Sherman yaşamını yitirdi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:39

Red Hot Chili Peppers grubuyla 1983 yılında çalışmaya başlayan ve grubun ilk albümünde de yer alan gitarist Jack Sherman (üstte en solda) 64 yaşında hayata veda etti.

Red Hot Chili Peppers grubunun sosyal medya hesaplarından RHCP Live Archive, Sherman’ın ölüm haberini söyle duyurdu: “Chili Peppers tarihinin çok önemli, ama unutulmuş bir parçası. Huzur içinde uyu Jack.”



Grubun resmi Twitter hesabından ise şu paylaşım yapıldı: “RHCP ailesi olarak aramızdan ayrılan Jack Sherman’a öteki dünya yolculuğunda sakin bir seyir diliyoruz. Jack ilk albümümüzde çalmış ve ilk ABD turnemize katılmıştı. Benzersiz bir adamdı ve tüm iyi, kötü ve arada kalan zamanlar için ona teşekkür ederiz. Huzur içinde zıpla.”







BBC’nin haberine göre Jack Sherman’ın neden öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

Jack Sherman grubun ilk gitaristi Hillel Slovak’ın ayrılması üzerine Red Hot Chili Peppers’a dahil olmuştu. Ancak sonradan Slovak geri dönünce Sherman da gruptan ayrıldı. Slovak 1988 yılında uyuşturucu yüzünden ölünce Sherman grubun “The Abbey Road E.P.” ve “Mothers Milk” kayıtlarında da çaldı.



Sherman RHCP ile başka bir çalışma yapmasa da müziğe devam etti ve Bob Dylan, George Clinton, Bill Madden Luke Mitchell gibi isimlerle çalıştı.



Red Hot Chili Peppers 2012’de Rockand Roll Hall of Fame’e kabul edildiği ancak Jack Sherman ve diğer eski gitarist Dave Navarro alınmadılar. Sherman bu durum için grubu suçladı ve “Dave Navarro ve benim Hall listesinden çıkarılmamız belli ki grubun aldığı bir karar. Bütün o kutlamaları izleyip de dışında kalam çok acı verici. Onurum kırıldı ve bu çok berbat bir şey.”

