Red Kit efsanesi, ekranlara geri dönüyor!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:00

Federation Entertainment, çok satan efsane Red Kit çizgi roman serisinden uyarlanacak olan ve popüler Fransız aktör Michael Youn'un da ortak yapımcı olarak dahil olacağı yeni bir seri geliştiriyor. Şirket, Amerika'nın Vahşi Batı'sında yalnız bir kovboy olan Red Kit'in etrafında dönen hikayenin, Luke Comics'ten görsel-işitsel uyarlama haklarını almak için Fransız şirket Un pour Tous Productions'la birlikte çalıştı.

Belçikalı karikatürist Morris tarafından 1946'da yaratılan Red Kit koleksiyonu, dünya çapında 300 milyon adet satan 46 grafik romandan oluşuyor. Morris, Red Kit'te Fransız yazar René Goscinny (“Asterix & Obelix”) ile yirmi yıl boyunca işbirliği yaptı. Federation ve Un pour Tous Productions tarafından ortaklaşa geliştirilen isimsiz dizide, Daltonlar, Calamity Jane, Pat Poker ve Rantanplan dahil olmak üzere Red Kit (Lucky Luke)'in tüm renkli karakterleri yer alacak. Youn, dizinin ortak yaratıcısı, sanatsal yapımcısı ve yönetmeni olarak da görev alacak.

Fransa’nın en popüler aktörlerinden ve komedi yönetmenlerinden Youn, "Çizgi romanların büyük bir hayranı olarak bu maceranın bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi. En son filmi “The Divorce Club”, 2020'de gösterime girdiği Fransa'da ticari bir başarıydı. Dizi, aynı zamanda, Francois Cluzet başrollü gerilim mini dizisi “Carlos Ghosn, The Fugitive” üzerinde de çalışan Federation Entertainment’ın prodüksiyona daha fazla dahil olma hedefine uyuyor.

Şirketin kurucusu Pascal Breton, "Üretmek, çocukluk hayallerini gerçekleştirmektir. Bugün sahip olduğumuz hayali bir dünyada, yetenekli Michael Youn'la Red Kit ve Daltonların efsanevi evrenini tercüme etme fırsatımız harika bir şey ve dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi. Breton'un kariyerinde "Babar" ve "Tenten" gibi yapımlar yer alıyor.

Kaynak: Beyaz Perde