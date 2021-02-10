Reddit forumunun kenevir sektörüne yönelmesiyle kenevir şirketi hisseleri rekor seviyeye çıktı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:49

Geçtiğimiz ay GameStop Corp, AMC Entertainment ve diğer bazı şirketlerin hisselerinin yükselmesini sağlayan Reddit forumunun içindeki WallStreetBets grubunda yapılan bir paylaşımda kenevir üreticileri Tilray Inc ve Aphria Inc hisselerinin daha fazla yükselme potansiyelinin olduğu belirtildi.

Kenevir şirketlerinin hisselerinin yükselebileceğiyle ilgili bu paylaşım 12 saat içinde yaklaşık 10,000 kullanıcı tarafından beğenildi ve her iki şirketin hisseleri sırasıyla %21 ve %10 artış gösterdi.

En büyük kenevir üreticisi Canopy Growth Corp'un ABD borsasındaki hisseleri dün çeyreklik finansal bilançosunu açıkladıktan sonra %3 yükselmişi. Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden beri değeri iki katına çıkan ETFMG kenevir hisselerini takip eden fon ise %7.3 yükseldi.

ABD'nin büyük eyaletlerinde kenevirin yasallaşmaya başlaması ve Demokrat Parti'nin eyalet düzeyinde kenevir ekimini legalize etme vaadiyle bir süredir desteklenmekte olan diğer kenevir üreticilerinin hisseleri de rekor seviyelere çıktı.

Kaynak: Reuters