Reform ve icra istediler

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Toplantı basına kapalı iki bölüm halinde gerçekleşti. Birinci bölümde TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile reformları konuşan bakanlar, ikinci bölümde ise sektör meclislerinden katılan 60 iş insanının salgın nedeniyle yaşadıkları sorunları dinledi.

Elvan’ın “Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik” yorumunu yaptığı toplantıya ilişkin TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da şunları söyledi:

“İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Sıkıntıları aşma noktasında icracı ve reformcu iş yapma vizyonunun büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.”