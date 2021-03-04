Reha Erdem’in karantina komedisi ‘Seni Buldum Ya!’dan ilk fragman

04 Mart 2021 Perşembe, 09:09

“A Ay”, “Korkuyorum Anne”, “Kaç Para Kaç”, “Beş Vakit, “Kosmos” gibi yapımlara imza atan, son olarak 2016 yılında çektiği, ilkgösterimini 73. Venedik Film Festivali’nde yapan “Koca Dünya” ile izleyiciyle buluşan Erdem’in yazıp yönettiği yeni filmi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla pek çok insanın evlere kapandığı bir dönemde Zoom üzerinden çekildi.

Erdem’in kurgusuna da el attığı online filmde karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olaylar anlatılıyor.

Ömer Atay ve Serra Ciliv’in yapımcılığını üstlendiği filmde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun rol alıyor.

“Seni Buldum Ya!” 13 Mart’ta MUBI’de gösterime girecek.