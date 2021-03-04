Reha Erdem’in karantina komedisi ‘Seni Buldum Ya!’dan ilk fragman
Yönetmen Reha Erdem’in “Seni Buldum Ya!” adlı online filminden ilk fragman yayımlandı.
“A Ay”, “Korkuyorum Anne”, “Kaç Para Kaç”, “Beş Vakit, “Kosmos” gibi yapımlara imza atan, son olarak 2016 yılında çektiği, ilkgösterimini 73. Venedik Film Festivali’nde yapan “Koca Dünya” ile izleyiciyle buluşan Erdem’in yazıp yönettiği yeni filmi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla pek çok insanın evlere kapandığı bir dönemde Zoom üzerinden çekildi.
Erdem’in kurgusuna da el attığı online filmde karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olaylar anlatılıyor.
Ömer Atay ve Serra Ciliv’in yapımcılığını üstlendiği filmde Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun rol alıyor.
“Seni Buldum Ya!” 13 Mart’ta MUBI’de gösterime girecek.
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Holding patronuna 'kuryeye işkence' suçlaması
Video Haberler
- Yol kenarında bulunan çuvaldan vahşet çıktı!
- Turistleri dolandıran gişe memurlarının görüntüleri
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Holding patronuna 'kuryeye işkence' suçlaması