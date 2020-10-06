Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için sahneye çıkıyor
Reha Özcan, 29 Ekim Perşembe günü "Bir Garip Orhan Veli" oyunu ile Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.
Reha Özcan, 29 Ekim Perşembe günü Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek olmak için, "Bir Garip Orhan Veli" oyunu ile sahneye çıkacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle izleyici sayısının kısıtlandırıldığı oyunu, 40 kişi izleyebilecek.
Reha Özcan “Bir Garip Orhan Veli” oyununu tiyatromuza destek için oynuyor.— KadıköyEmekTiyatrosu (@kadikoyemek) October 5, 2020
Dayanışmanız,dostluğunuz için çok teşekkür ederiz @reha_ozcan
29 Ekim Perşembe 20:30’da
Biletler https://t.co/Wu2ThlsV8c
*Salonumuz pandemi koşullarından ötürü 40 kişi ile sınırlıdır pic.twitter.com/FfcWVB7VNS
'BİR GARİP ORHAN VELİ'
Murathan Mungan'ın yazdığı, Murat Sarı’nın yönettiği oyun Reha Özcan tarafından sahneleniyor. Oyunda, şair Orhan Veli’nin dizeleri izleyiciyle buluşuyor.
"İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah.
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.
Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.
Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde,
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne haltedeceğimi bilemem."
Orhan Veli Kanık, Dalgacı Mahmut
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması