Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için sahneye çıkıyor

Reha Özcan, 29 Ekim Perşembe günü "Bir Garip Orhan Veli" oyunu ile Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 10:59
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Reha Özcan, 29 Ekim Perşembe günü Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek olmak için, "Bir Garip Orhan Veli" oyunu ile sahneye çıkacak. 

Koronavirüs salgını nedeniyle izleyici sayısının kısıtlandırıldığı oyunu, 40 kişi izleyebilecek.

'BİR GARİP ORHAN VELİ'

Murathan Mungan'ın yazdığı, Murat Sarı’nın yönettiği oyun Reha Özcan tarafından sahneleniyor. Oyunda, şair Orhan Veli’nin dizeleri izleyiciyle buluşuyor.

"İşim gücüm budur benim,

Gökyüzünü boyarım her sabah.

Hepiniz uykudayken.

Uyanır bakarsınız ki mavi.

Deniz yırtılır kimi zaman,

Bilmezsiniz kim diker;

Ben dikerim.

Dalga geçerim kimi zaman da,

O da benim vazifem;

Bir baş düşünürüm başımda,

Bir mide düşünürüm midemde,

Bir ayak düşünürüm ayağımda,

Ne haltedeceğimi bilemem."

Orhan Veli Kanık, Dalgacı Mahmut


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