Reha Tanör’den yaşama sanatının sıradan sırları!
Sermaye Piyasası hukuku üzerinde yüzlerce sayfalık kaynak kitaplar yazmış olan hukukçu Reha Tanör’ün, Levrek Buğulama da İstemeyin Ama’nın ardından Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir - Yaşam Sanatının Sıradan Sırları kitabı raflarda yerini aldı. Her konunun gerçek bir öyküye dayandığı, toplam 48 kısa öykünün yer aldığı kitap, sıradan bir öykü kitabı gibi değil, yaşamla bir hesaplaşma... Bir bakıma bir yaşam kılavuzu.
GANDHI’DEN, SÜREYA’YA!
Reha Tanör’ün okuyucularla buluşan yeni kitabı Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir - Yaşam Sanatının Sıradan Sırları, Yaşar Kemal’in, “Yaşam, umutsuzluktan umut yaratmaktır” sözüyle başlıyor.
7 bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları Gandhi, Haydar Ergülen, Alfred Bougeard, Coluche, Hans C. Andersen ve Cemal Süreya’dan seçilmiş, şöyle ki:
“En İyi Öğretmen Çocuktur” (Gandhi), “Gençlik Öyle Bir Şeydir ki / Ne Yurt Ne Ev Ne Oda / Yalnızca Gökyüzü Yeter İnsana” (Haydar Ergülen), “Evlilik, Aşk Şiirinin Düz Yazıya Dönüşmesidir” (Alfred Bougeard), “Geleceğin Kapısı Onu İtmesini Bilenlere Açılır” (Coluche), “Sevmek Yaşamaktır” (Hans C. Andersen), “Sağlık Neşedir” (Fransız Atasözü), “İyi Kötü Günler Geçirdik / Çoğunca da İyi Günler / Öperim O Günleri” (Cemal Süreya).
YAŞAMLA BİR HESAPLAŞMA
Bu başlıklar altında toplam 48 kısa öykünün yer aldığı Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir, sıradan bir öykü kitabı gibi değil, yaşamla bir hesaplaşma... Bir bakıma bir yaşam kılavuzu. Barışık olmayı, yaşamı sevmeyi, mutlu günde yürümeyi öne alan öyküler demeti.
Ancak kitap asla bir psikolojik yaşam kılavuzu el kitabı değil. Her konu gerçek bir öyküye dayanıyor. Kitapta birçok yazara gönderme yapılıyor; Yaşar Kemal, İlhan Selçuk, Bülent Eczacıbaşı, Cemal Süreya gibi...
Öykülerde doğa, hayatın gerçeklikleri, kadın, ekmek, yaşamın vazgeçilmeyen anlık mutlulukları...
ANIN DEĞERİNİ BİLMEK
Reha Tanör, kendi yaşamından olayları üç, dört sayfayı geçmeyen, öykü tadında metinlerle okuyucuya aktarıyor. Hayat felsefesi şöyle özetlenebilir: Anın değerini bilelim, neden kiraz vermiyor diye İncir ağacını azarlamayalım.
Yazarın okuyucuyu saran ve rahatlatan, sade, yalın bir yaşam biçimi var. Kitapta ayrıca bir bütünsellik var. Keyifli okumalar yaratıyor.
Reha Tanör / Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir - Yaşam Sanatının Sıradan Sırları / Yazardan Direkt (YD) Yayınevi / 200 s. / 2021.
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