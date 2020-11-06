Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

06 Kasım 2020 Cuma, 13:57

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."