Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama

18 Kasım 2020 Çarşamba, 19:52

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru kıran ve birinciliklere ambargo koyan milli yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e dönüşte çiçekler ve pankartlarla karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'na akın eden Fenerbahçeli sporcunun kulübünden genç yüzücüler ve yakınları, 3 gün önce 23 yaşını kutlayan Emre için pasta sürprizi de yaptı. Milli yüzücü, kendisi için hazırlanan pastanın mumunu sevenleriyle birlikte üfledi. Genç yüzücüler, Emre'yle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, karşılama töreninde Emre Sakçı'nın bir milli kahraman ve ülkemizin yükselen değeri olduğunu söyledi. Yalçın, "İnşallah bunun devamı da gelecek ama sırf Emre'yle değil, ondan sonra gelen gençlerimiz de var. Burada bekliyorlar. Çok ciddi kotalar alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ülkemizi yakışır şekilde, en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah Emre de bizim bayrağımızı göndere çekip marşımızı dinletecek. Çok gururluyuz, bunun gururunu yaşıyoruz. Dünya rekorları, Avrupa rekorlarının devamı da gelecek. Emre'nin bütün gençlere örnek bir hali var. Yüzme sporu ülkemizde gelişen bir spor olarak dünyaya olan mesajımızı veriyoruz ve vereceğiz. Hocalarına da teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Alttan da gümbür gümbür bir gençlik geliyor. Dünyaya mesajını veren bir Türk yüzmesi geliyor" dedi.