Rekortmenin ödülü İmamoğlu’ndan

26 Haziran 2021 Cumartesi, 18:44

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisine 3 yaşında 22 safkan İngiliz tayı katıldı. Pandemi kuralları nedeniyle seyircinin alınmadığı tribünlerde, sınırlı sayıda davetli yer buldu. Klasikleşen yarışı, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas ile jokey Ahmet Çelik, üst üste 7’nci kez kazandı. Burgas’ın sahibi Kahraman, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan aldı. Rekortmen jokey Çelik’in ödülünü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Töreni tribünlerden izleyen davetliler, İmamoğlu ve Çelik’e sevgi gösterilerinde bulundu. Dilek Kaya İmamoğlu da 95’nci Gazi Koşusu’nda eşi Ekrem İmamoğlu’nu yalnız bırakmadı.

“KATILMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

TJK TV canlı yayına da katılan İmamoğlu, “TJK’nin bu organizasyonda bulmaktan, eşimle beraber katılmaktan büyük onur duyuyoruz. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan bu koşu, koşuların derbisi. Dolayısıyla burada bulunmak bizim için de büyük onur. Belediyemizin de koşusu var. Ona da katılıyorum. Umarım sıklıkla katılırım. Bir an önce de şu pandemi stresinden kurtulursak, sanırım yine eski coşkusuna Veliefendi kavuşacak. Tekrar buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.