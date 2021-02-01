Rektörlükten habersiz harçları ikiye katladılar

01 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Üniversite, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile faaliyete devam etmesine rağmen 25 Ağustos 2020’de yabancı dil bölümlerinin ikinci öğretim harç ücretinin 558 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Yine yabancı dil bölümünün ikinci öğretiminin önümüzdeki bahar dönemindeki harç ücretleri de 2021 başlangıcında açıklanarak 1116 lira olarak belirlendi. Bu durumda 4 ay aralıkla harç ücretlerine 2 kat oranında zam yapılarak bir sene içerisinde 2 kere zam yapılmış oldu.

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, tek dönem için 1116 lira ücret istenmesine tepki gösterdi. Öğrenciler, change.org internet sitesi üzerinden kampanya başlattı. Kampanya sayfasında, “Öğrenci işleri bir seferliğe mahsus ödeyin diyor. Okulumuzun rektörlüğü bu zamdan haberinin olmadığını söylüyor” ifadeleri yer aldı.