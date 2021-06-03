Remzi Kazmaz konuştu: ‘Artık konuşma zamanı’

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te 23 yurttaşın yaşamını yitirmesinin üzerinden 26 yıl geçerken, geçen hafta yayınladığı 8. videoda Mehmet Ağar’ı işaret eden suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından gözler o dönemin karanlık olaylarına çevrildi. Gazi Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yaralanların avukatlarından Remzi Kazmaz, Peker’in iddialarının ardından dosyanın yeniden açılmasını istedi. Peker’in açıklamalarının bir dönemin karanlık noktalarına işaret ettiğini söyleyen Kazmaz, “Sedat Peker’in yaptığı bu açıklama ile bu davanın bitmediği bir kez daha anlaşıldı. Bugüne kadar bu davayla ilgili duyanlar anlatmadı, bilenler konuşmadı. Ortada önemli bir iddia, itiraf var. Bu davanın yeniden açılması ve bu düğümün çözülmesi gerekiyor” dedi.

HANEFİ AVCI’YA ÇAĞRI

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı’ya da konuşma çağrısı yapan Remzi Kazmaz, “Gazi davası yeniden açılmalı, Susurluk raporunda anlatılan bilgiler de davaya dahil edilmeli. Bu olayların kara kutusu olan, dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı’ya da tarihi bir sorumluluk düşüyor. Artık konuşma zamanı. Aileler ve hukukçular olarak Gazi davasının aydınlatılması için ne biliyorsa anlatmasını istiyoruz” diye konuştu.