Restoran ve lokantalara yönelik kısıtlamaların ilk haftasında kartlı harcamalar sert düştü
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ilk haftalarında kartlı harcamalarda görülen düşüş eğilimi 27 Kasım haftasında da devam etti.
20 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanan restoran ve lokantalara yönelik kısıtlamaların ilk haftasında kartla yapılan yemek harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 43 geriledi. İçkili yerlerde kartlı harcamalar daha sert düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın veri setine göre 27 Kasım ile biten haftada kartla yapılan yemek harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 43 düştü. Verilere göre 20 Kasım ile biten haftada 933 milyon TL olan kartlı yemek harcamaları, 27 Kasım ile biten haftada 533 milyon TL'ye geriledi.
İçkili restoranlar kategorisinde ise düşüş daha sert oldu. Rakamlara göre 20 Kasım ile biten haftada 15,4 milyon TL olan bu kategoride yapılan harcamalar 27 Kasım haftası itibariyle yüzde 70 gerilemeyle 4,6 milyon TL oldu.
Genel kartlı harcamalar ise 27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 3 ile sınırlı bir artış kaydetti.
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