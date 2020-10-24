Restoranda yemek yerken taştığı kişilerce tüfekli saldırıya uğradı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 02:37

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Mehmet K., iddiaya göre mekanda Taylan İ. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Taylan İ. ve yanındaki kişi, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden restorana geldi. Şüpheliler, daha önce tartıştıkları Mehmet K.'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Mehmet K., restorandaki vatandaşlarca yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerden Taylan İ., polis tarafından yakalandı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları ise mekanın yakınında buldu. Olay yerinin birkaç yüz metre uzağındaki çalılık alana kaçtığı öne sürülen diğer şüpheliyi yakalamak için gecenin karanlığında fenerlerle arama yapan ekipler, şüphelinin izine rastlamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.