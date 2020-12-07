Reuters: AB Dışişleri Bakanları Türkiye’ye yaptırım zeminini değerlendirecek
Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırımın gündeminin görüşüleceğini yazdı.
ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi'nin kanatlarının Türkiye’ye yaptırım gündeminin önünü açan tasarıyı kararlaştırılmasının ardından Reuters tarafından, AB Dışişleri Bakanları'nın bugün gerçekleşecek toplantısında Türkiye'ye olası yaptırımlar için zemin aranayacağını yazdı.
Dışişleri Bakanları'nın toplantısında kararın alınmayacağının altı çizilen haberde, AB liderlerinin Perşembe gününki toplantısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları dolasıyla yaptırımın masada olacağı belirtildi.
Ekim ayında AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareketlerini durdurması gerektiğini hatırlatan Reuters, Libya, Suriye ve Rusya gibi konular dolayısıyla AB’nin duruşunun sertleştiğini aktardı.
DURUM DEĞİŞMEDİ
Reuters'a konuşan bir üst düzey AB yetkilisi, "AB içinde durumun Ekim ayından kötü olduğu ve liderlere sonuç yaşatılması gerektiği görüşüne karşı çıkan bir ülke olduğunu duymadım. Değişim istedik ve bu değişim yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
Almanların bile sabrının sınırı olduğunu vurgulayan AB diplomatı ise, “Oruç Reis’in Ekim ayındaki zirveden hemen sonra denize açılması Türkiye ve Yunanistan’ın barışması için çok çaba sarf eden üye ülkeler tarafından hoş karşılanmadı” ifadelerini kullandı.
“YAPTIRIMLAR MASADA AMA BUNLAR OTOMATİK OLMUYOR”
Reuters, AB diplomatının "Yaptırımlar masada, ancak otomatik değiller" dediğini aktardı. Haberde, Almanya’nın Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında kilit öneme sahip olduğu belirtildi.
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