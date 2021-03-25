Reuters: "Erdoğan'ın iktidarı Biden'ı zorlayacak"

25 Mart 2021 Perşembe, 16:11

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaklaşımı merak ediliyor. Reuters haber ajansı, iki liderin arasındaki ilişkiyi analiz ettiği "Önce Türkiye: Erdoğan'ın iktidarı Biden'ı zorlayacak" başlıklı bir haber hazırladı. Haberde, Erdoğan'ın A-Takımına ayrı bir bölüm ayrıldı.

Reuters, resmi olarak güvenlik ve askeri kararların kabine ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından alındığını söylerken Erdoğan'ın, Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ile sık sık görüştüğünü ifade etti. Reuters'a bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar yurt dışı operasyonlar için neredeyse her zaman bir araya geliyor. Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyorlar" dedi.

BİDEN KARŞIYDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Trump ile kurduğu yakın ilişkiye yaslandığı belirtildi. Reuters'a konuşan bir AB diplomatı bu durumu, 'Dünyayı güçlü liderlerin yönettiği gibi vizyona sahipti' şeklinde yorumladı.

Bu vizyon Erdoğan'ın Trump'la paylaştığı vizyonla aynıydı ama Biden bu duruma karşıydı. Reuters, Biden'ın Erdoğan'ı otokrat olarak tanımladığını da hatırlattı.

Haberde, Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve Merkez Bankası kararına şu şekilde yer verildi:

"Türkiye, kadınlara karşı şiddeti önleyen sözleşmeden aniden çekildi. ABD ve AB müttefiklerinin tepkisine neden olan bu hareket, Türkiye'de insan hakları için atılan başka bir geri adım oldu. Ayrıca Batılı yatırımcıların takdir ettiği Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak piyasayı kargaşaya sürükledi." Reuters, Türkiye'nin buna karşılık, Türkiye'nin AB Zirvesi'ni gergin ilişkileri düzeltmek için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Haberde, Erdoğan'ın Biden ile ilişkileri düzeltmek istediği de aktarıldı.

Center for American Progress düşünce kuruluşundan Max Hoffman verdiği demeçte, "ABD'nin Erdoğan'ın karşı olduğu statükoyu bir araya getirmeye çalıştığını" ve "Ciddi bir gerilim" olduğunu ifade etti.

Reuters, geçtimişte AKP iktidarında bakanlık yapmış olan ve şimdi kendi muhalif partilerini kuran Davutoğlu va Babacan'ın görüşlerine de başvurdu. Babacan demecinde, Türkiye'nin daha önce doğrudan askeri müdahalelerden kaçındığını söyledi. Davutoğlu ise "“2016’dan önce fikirler ortaya çıkıyordu ve daha sonra son alınan kararı başbakan ya da cumhurbaşkanına sunuyorduk” dedi.

Reuters, Davutoğlu ve Babacan'ın, "Erdoğan şu an daha dar bir danışma kuruluyla görüş alışverişinde bulunduğunu" söylediklerini aktardı.