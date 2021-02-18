Financial Times: Biden'ın Erdoğan'ı neden aramadığını yazdı
İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu yaklaşımını analiz etti. Türkiye'ye ilişkin detayların da yer aldığı makalede, S-400 gündemine de değinilerek ‘Türkiye’nin bu konuda uzlaşmaya istekli olduğu' belirtildi.
David Gardner imzasıyla Financial Times'ta çıkan ve yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasını analiz edildiği bir makalede, “Biden yönetimindeki Beyaz Saray’ın, özellikle otokratik müttefik olarak tanımlanan Orta Doğuyu yeniden şekillendirmek için “sessiz diplomasiye” başvurduğu belirtildi. Analizde, Biden’ın Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirmemesi ise “Konuşmamak, alışılmışın dışında bir diplomasi aracı ancak bazı durumlarda kullanılabilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.
Gardner, Biden’ın 75 yıllık müttefiki Muhammed bin Salman ve NATO müttefiki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramadığına dikkat çekerek “Bölgede uzun süredir ABD politikasının merkezinde yer alan bir ülke olan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi de aranmadı” değerlendirmesinde bulundu.
ERDOĞAN DEĞİŞİMİ BEKLEDİ
Makale’de Erdoğan’ın Washington'daki iktidar değişikliğini bekleyerek bir kez daha pragmatik tarafını gösterdiği belirtildi. Türkiye’nin geçtiğimiz ay, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerilimi önlemek için 5 yıl içerisinde ilk kez doğrudan iletişim kurduğu ifade edildi. Financial Times Türkiye ile ABD arasındaki yaşanılan gerginliğe, “Ankara'nın Washington ve diğer NATO müttefikleriyle yaşadığı birçok sorundan birinin, Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasıdır” şeklinde değindi. Gardner, “Türkiye uzlaşmaya istekli olduğunun sinyallerini veriyor” dedi.
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