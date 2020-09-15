Reuters: Özbekistan'da tacizcileri döven kadına yöneltilen suçlamalar tepkiler sonrası düşürüldü

15 Eylül 2020 Salı, 15:09

Reuters Gulsanam Alijonova





Reuters haber ajansı, Özbekistan'da kendisine sözlü tacizde bulunan iki erkeği döven genç kadın hakkında açılan soruşturmanın dün kapatıldığını bildirdi.

Ajansın haberine göre polis, devletin gençlik kurumunun ve yerel gençlik örgütlerinin Alijonova'ya kefil olması üzerine dosyanın kapatıldığını duyurdu.

Ülkede çok sayıda ünlü kişinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in kızı Saida Mirziyoyeva da soruşturmayı eleştiren açıklamalar yapmıştı.

İlk olarak yerel Özbek basınında yer alan görüntülerde boks, karate ve tekvando eğitimi almış 23 yaşındaki Gulsanam Alijonova 30 ve 33 yaşında iki erkeği kovalayarak döverken görültülenmişti.

Reuters



Reuters ajansının haberine göre Haziran ayında kaydedilen video bu ay ortaya çıktıktan sonra, Özbekistan İçişleri Bakanlığı 8 Eylül'deki açıklamasında videodaki kadının tespit edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturma üzerine yerel basına konuşan Alijonova söz konusu iki erkeğin tişörtüyle dalga geçtiğini ve kendisine hakaret ettiğini söylemişti.

Bu açıklamasından sonra ülke içinde Alijonova'ya pek çok kadından destek gelmişti.