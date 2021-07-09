Reuters: Taliban suikastlerle Afgan Hava Kuvvetlerini yok ediyor
Reuters'a konuşan üst düzey Afgan hükümet yetkililerine göre, son aylarda en az yedi Afgan pilot Taliban tarafından üs bölgesi dışında öldürüldü.
Reuters'a göre, "Daha önce üzerine pek de konuşulmayan bu hedefli cinayetler dizisi, Taliban'ın Afganistan'ın en değerli askeri varlıklarından biri olan ABD ve NATO tarafından eğitilmiş askeri pilotlardan oluşan bir birliği yok etmek adına kasıtlı bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyor."
"Hava kuvvetleri olmayan Taliban, bugün büyük kara taarruzları yaparak oyun alanını düzleştirmeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken Taliban militanları, bir zamanlar ABD destekli Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti tarafından kontrol edilen toprakları hızla ele geçiriyor ve nihayet Kabil'i devirmeye yeltenecekleri korkusu giderek artıyor."
TALİBAN DOĞRULADI
Reuters'in sorularını yanıtlayan, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, grubun Hava Binbaşı Dastagir Zamaray'ı öldürdüğünü ve Afgan Hava Kuvvetleri pilotlarının "kendi halkını bombaladıkları için hedef alınıp ortadan kaldırıldığını" doğruladı.
BM raporlarına göre, 2021'in ilk üç ayında Taliban Afganistan'da 229 sivilin ölümüne neden oldu. Afgan Hava Kuvvetleri ise aynı dönem içinde 41 sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor.
"PİLOTLAR LİSTENİN BAŞINDA"
Afganistan hükümeti, öldürülen pilotların sayısını kamuya açıklamadı. Afgan Savunma Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi. Pentagon, Taliban tarafından üstlenilen ölümler arasında birkaç Afgan pilot olduğunu doğruladı, ancak ABD istihbaratı konuya ilişkin bir yorum yapmayı reddetti.
Reuters'a göre, büyük saldırılar için toplanan Taliban güçlerini vurabilecek ya da bölgeye komandolar sevkedebilecek kapasitede olan Afgan pilotlar, kara birlikleri için hayat kurtarıcı bir role sahip. Eğitilmesi yıllar alan bu pilotlar bu sebeple, Taliban için çekici suikast hedefleri arasında.
Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan üst düzey bir Afgan hükümet yetkilisinin de söylediği gibi, "Pilotlar, Taliban'ın ölüm listesinin en başında."
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