Reuters: Taslak metninin güncellenmiş hali ortaya çıktı
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin öğleden sonra başlayacak ve cuma günü sürecek toplatısında Türkiye’ye yaptırım uygulamasının mart ayına bırakıldığı Reuters tarafından bildirildi.
AB Liderler Zirvesi’nde ele alınması beklenen Türkiye’ye dönük yaptırım uygulamasının yeni çıkan taslak metin ile mart ayına bırakıldığı ortaya çıktı. AB Zirvesi’nde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlik dolasıyla şahıs ve kurumlara yönelik yaptırım kararının alındığı belirtildi.
Taslak metine göre AB liderleri, Kıbrıs bölgesinde Türkiye'nin 'izinsiz sondaj' faaliyetinde bulunduğunu gerekçe göstererek suçlanan kişilere yaptırım uygulamayı kabul edecek. Metinde ayrıca Joe Biden vurgusu yapılarak, ABD başkanının ilave tedbirleri koordine edeceği belirtildi. Reuters'ın haberinde buna ek olarak, Erdoğan'ın yaptırımlardan endişe etmediği de eklendi.
"AB'YE KARŞI RETORİĞİ TIRMANDIRDI"
Bu gece ki görüşmede gündeme gelmesi beklenen taslak metinde, “Türkiye tek taraflı olarak hamleler ve provokasyonlar yaptı ve Avrupa Birliği’ne karşı retoriği tırmandırdı” ifadesi yer aldı. Üst düzey AB diplomatları tarafından ise yaptırımlar sembolik olarak yorumlandı. Diplomatlar sebebin, "NATO müttefiki ve ekonomisi ve para birimi zaten zayıf olan AB üyeliğine aday olan Türkiye'yi ağır şekilde cezalandırmaya isteksiz" olduğunu açıkladı.
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