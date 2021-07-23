Reuters Türkiye’deki vaka sayılarını gündemine taşıdı

Türkiye’de son açıklanan vaka verileri İngiliz haber ajansı Reuters’ın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2021 Cuma, 11:21
Reuters Türkiye’deki vaka sayılarını gündemine taşıdı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Türkiye’nin güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Reuters, Koca’nın günlük vaka sayısını 9 bin 586 olarak duyurmasını gündemine taşıdı.

“Türkiye, koronavirüs vakalarında mayıs ayı ortalarındaki seviyesine geri döndü” başlığı ile yayınlanan haberde, son kısıtlamaların bu ay kaldırıldığına dikkat çekildi.

Haberde, “Koronavirüsün yayılma oranı nisan ve mayıs aylarındaki yaşanan dalgadan çok daha düşük. O dönemde 60 binlere ulaşan vaka sayıları açıklanıyordu. Mayıs ayının ortasında yasakların sona ermesinin ardından 4 Temmuz’da 4 bin 418’e kadar düşmüştü. Kalan son yasakların da büyük çoğunluğu kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.


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