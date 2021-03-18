Reuters’a konuşan diplomatlar: AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu

18 Mart 2021 Perşembe, 16:22

Avrupa Liderler Zirvesi’nde, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleriyle nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin yaptırım listesine alınmasıyla ilgili Reuters tarafından bir iddia ortaya atıldı. Reuters’a demeç veren dört AB’li ve ABD'li diplomat, “Avrupa Birliği'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üst düzey yöneticilerini kara listeye alma planlarını dondurduğunu” söyledi.

Reuters’a konuşan diplomatlardan biri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yönetiminin Brüksel'i, NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamaması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Başka bir diplomat, "Başka kişilerin de kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlardan konuşulmuyor" dedi.

Reuters’a konuşan bir diğer diplomat ise “çalışmaların başarılı olmadığını” söyledi ve ismi açıklanmayan başka bir diplomat ise "diplomatik yola öncelik verildi" ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan başka bir AB diplomatı, AB liderlerinin aralık ayında aldığı karardan sonra, Liderler Zirvesi’nde TPAO başkanı Melih Han Bilgin de dahil olmak üzere daha fazla kurul üyesine yaptırım uygulamanın tartışıldığını aktardı.

Diplomatlar, Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı arasında 9 Ocak'ta gerçekleştirdiği video konferansın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve NATO Genel Sekreteri ile yüz yüze görüşmelerinin Türkiye’ye karşı değişimi etkilediğini ifade ettiler.