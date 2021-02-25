Reuters’tan açıklanması beklenen Kaşıkçı raporuna ilişkin kritik iddia

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:27

Gizliliği kaldırılan ve bugün açıklanması beklenen ABD istihbarat raporuna dair Reuters tarafından bir iddia gündeme getirildi. Haberde, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrine onay verdiğini gözler önüne sereceği” öne sürüldü.

Konu hakkında bilgi sahibi ABD yetkilisine dayandırılan haberde, kaynaklar Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili hazırlanan ve ABD Merkez Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) da bilgi sağladığı raporda öldürme emrinin Prens tarafından onaylandığı ve hatta büyük ihtimalle kendisi tarafından verildiği bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Evlilik işlemleri için evrak almaya gittiği sırada konsolosluk binası içerisinde öldürülen ve bedeni parçalara ayrılarak binadan çıkarılan Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde Prensi eleştiren yazılar yazmıştı.

BİDEN’DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden gazetecilere raporu okuduğunu ve yakın zamanda prensin babası Kral Salman ile telefonda görüşmeyi planladığını söyledi.

Reuters bu durumu, “Raporun açıklanması Biden'ın Arap müttefiki ve büyük petrol üreticilerinden biri olan Riyad ile insan hakları ihlalleri ve Yemen iç savaşına dahlinden dolayı ilişkileri gözden geçirme politikasının bir parçası” şeklinde yorumladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın yalnızca Kral Salman ile görüşeceğini ve gizliliği kaldırılan raporun yayımlanmaya hazırlandığını söylemişti.

SELMAN’IN DAHİL OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİ

Riyad, Kaşıkçı'nın "kaçak bir operasyonla" Suudi Arabistan'a getirilmeye çalışırken öldürüldüğünü kabul etmiş ancak Veliaht Prensin olaya dahli olduğu iddiasını reddetmişti.

Suudi Arabistan mahkemesi olayda yer alan beş kişi hakkında idam cezası vermiş ancak Kaşıkçı'nın ailesinin bu kişileri affetmesi üzerine ceza 20 yıl hapse çevrilmişti.

2018 yılı sonunda gizliliği kaldırılmadan önce rapor ABD'de kongre üyeleri ile paylaşılmıştı. Ancak Trump yönetimi İran'a karşı bölgedeki müttefiği ile arasını bozmamak ve krallığa ABD menşeili silah satışını teşvik etmek amacıyla politikacıların ve insan hakları savunucularının raporun gizliliğinin kaldırılması talebini reddetmişti.