Reuters’tan Türkiye analizi: “Koronavirüs yasaklarının kalkması, ucuz TL, Arap turistleri çekti”

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:13

Reuters, Covid-19 yasaklarının kalkmasıyla beraber Türkiye’deki turizmi analiz etti. Haberde, “Ucuz lira ve karantinasız seyahatin cazibesine kapılan Arap turistler Türkiye'ye geliyor” başlığı kullanıldı.

“Karantinasız seyahat ve TL’nin ucuzluğunun Arap turistlerin ilgisini çektiğini” belirten Reuters, “İngilizlerin bıraktığı boşluğu Arapların kapattığını ve Türkiye'nin turizm endüstrisi için toparlanmayı desteklediğini” ifade etti.

Haberde ailesiyle Türkiye’ye gelen Ürdünlü 48 yaşındaki turist Omar Zahra’nın görüşlerine yer verildi. Ürdünlü turist Reuters’a demecinde, “Umman’dan diğer Körfez ülkelerine gitmek yerine Türkiye’ye gitmek daha iyi bir seçenek. Çünkü orada ya da AB ülkelerinde Covid-19 testi pozitif çıkarsa zorunlu karantinaya alınıyorsun. Avrupa’ya gitmeye gerek yok. Orası daha pahalı ve halen yasaklar var. Burada Boğaz’da 9 Ürdünlüyle birlikte tekne gezisi yaptık. Türk kahvesi içtik, Osmanlı Devleti’nden kalan sarayları gezdik” ifadelerini kullandı.

Haberde, “Türkiye'nin turizm sektörü, ekonominin yüzde 12'sini oluşturuyor ve büyük ticaret dengesizliklerini dengelemek için önemli bir dış gelir kaynağını oluşturuyor” denildi.

Ajans tarafından, “Karantinasız seyahat ve Türk lirasının son 3 yılda dolar karşısında yüzde 50 ‘den fazla değer kaybetmesi, Orta Doğu ülkelerinden talebin artmasına sebep oldu” yorumu yapıldı.