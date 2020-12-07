'Rexx Sineması yıkılıyor' iddialarına yanıt

07 Aralık 2020 Pazartesi, 18:14

Fotoğraf: Twitter (@firatfstk)

Mart ayının sonunda kapanan Kadıköy'deki Rexx Sineması binasının yıkımına başlandığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı.

İddiaları Cumhuriyet'e değerlendiren Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı'nın başkanı Yorgo İstefanopulos, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Sosyal medyada paylaşılan ve yıkım çalışması için kurulduğu iddia edilen metal levhaların güvenlik önlemi sebebiyle yerleştirildiğini belirten İstefanopulos, şunları söyledi:

"Boş ve korumasız durumda bulunan binanın içerisine yapılan giriş-çıkışları ve binanın zarar görmesini engellemek adına bir güvenlik şirketi ile anlaştık. Ancak büyük ihtimalle sinema işletmecisinin yapmış olduğu elektrik sözleşmesi nedeniyle, kullanmadığımız elektrik için yüksek meblağlarda fatura ödemesi yapmak durumunda kaldık. Ayrıca 24 saat korunan bina için vakıf olarak güvenlik şirketine 20-23 bin TL ödeme yapıyorduk. Bu ödemeyi yapmaya devam edemediğimiz için güvenlik şirketinin gece vardiyasını kaldırdık. Binanın güvenliğini sağlayabilmek için giriş kapısının olduğu kısmı metal levhalarla kapatmaya karar verdik."

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Binanın geleceğiyle ilgili de açıklama yapan İstefanopulos, bugüne kadar yaklaşık 15 şirketle yeni projeler üzerine görüşmeler yaptıklarını fakat henüz herhangi bir karar vermediklerini ifade etti.

İstefanopulos, anlaşma sağlayabilecekleri bir proje olması durumunda, resmi makamlardan ruhsat talep edeceklerini, eğer ruhsat verilirse binanın yıkılacağını aktardı.

Yıkılacak binanın yerine ne yapılacağı sorusunu yanıtlayan İstefanopulos, "Kadıköy'e yakışır bir kültür merkezi inşa etmek istiyoruz" dedi.