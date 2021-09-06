Ribery'nin adresi belli oldu!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:17

Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu gün için sağlık kontrollerinden geçerek bir yıllık sözleşmeye imza atacak.

Ribery'nin yıllık 1,5 milyon Avro maaş alması bekleniyor.

FİORENTİNA'DA 2 GOL 6 ASİST

38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.

La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.