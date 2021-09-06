Ribery'nin adresi belli oldu!

Yakın zamanda Fatih Karagümrük'e de önerilen Franc Ribery'nin yeni adresi belli oldu. Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:17
Ribery'nin adresi belli oldu!
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Franck Ribery, İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Salernitana ile anlaştı.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

L'Equipe'in haberine göre yıldız futbolcu gün için sağlık kontrollerinden geçerek bir yıllık sözleşmeye imza atacak.

Ribery'nin yıllık 1,5 milyon Avro maaş alması bekleniyor.

FİORENTİNA'DA 2 GOL 6 ASİST

38 yaşındaki yıldız geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 30 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.

Salernitana, 2 haftası geride kalan ligde henüz puanla tanışamadı.

La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde  Fatih Karagümrük'ün Ribery ile ilgilendiğini yazmıştı.


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