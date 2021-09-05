Arjantin, Brezilya'yı FIFA'ya şikayet ediyor

05 Eylül 2021 Pazar, 22:45

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girerek Brezilya-Arjantin maçını durdurmaları üzerine Arjantin Milli Takımı'ndan ilk tepki geldi. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Neden maç başladıktan sonra sahaya girdi Brezilyalı yetkililer? Neden maç öncesi bizimle doğru dürüst konuşmadılar. Bu bir sabote" dedi. Takım kaptanı Messi de "Takım 3 gündür Brezilya'da şimdi mi karantina kararı alındı" diyerek tepki gösterdi.

Arjantinli yöneticiler de Brezilya Hükümeti'ni ve sağlık kurumunu FIFA'ya şikayet edeceklerini duyurdular.



