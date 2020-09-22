Rıdvan Dilmen: FETÖ, Cüneyt Çakır için sahte rapor hazırladı

22 Eylül 2020 Salı, 00:30

NTV'de yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, FETÖ'nün hakem Cüneyt Çakır için hazırladığı sahte MİT raporunu canlı yayında açıkladı.





İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Bu MİT raporunda "Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır FETÖ'cü" yazıyor. Bunu TFF beyan etti. "MİT raporuna göre gönderiyoruz seni" dediler.

Böyle bir rapor yok. Hiç utanmadan sıkılmadan bu çete örtbas etti işi. Şu gördüğünüz rapor TFF raporudur. Çetenin raporudur. İftira raporudur. En büyük iftirayı da MİT'e atmışlardır.

Yeter ki koltukta oturayım bu ülkede huzur olmasın."