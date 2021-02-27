Rıdvan Dilmen şampiyonluk adayını açıkladı: Beşiktaş coşkulu oynuyor
Rıdvan Dilmen, "Müthiş bir coşku. Sanki seyirci ile oynayan tek takım Beşiktaş. Türkiye’de en pozitif enerji ile oynayan takım" dedi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Denizli maçını yorumlarken şampiyonluktaki favorisini de açıkladı.
Dilmen, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
İşte Dilmen’in açıklamaları..
"Beşiktaş'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan farkı 1-0'dan, 2-0'dan sonra da doyumsuz oynuyor.
Ligin son haftalarına kadar en ciddi favori. Benim gözümde en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş.
Beşiktaş, 90 dakikanın sonunda 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Cyle Larin, 38. dakikada Vincent Aboubakar ve 39. dakikada Adem Ljajic kaydetti. Dilmen, maçın ardından şunları söyledi:
20 ile 40 arası Beşiktaş o kadar tempolu ve acımasızca oynadı ki sürklase ettiler. Mustafa Yumlu’nun sakatlığı Denizlispor’da savunmanın dengesini bozdu. Rodallega yaşına rağmen ligimizin standartlarında bir forvet.
Hakem mis gibi maç yönetti. VAR’daki arkadaş da doğru kararlarla uyardı.
Ersin’deki çıkışın önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle bir kaleci ordusu geldi ki şimdi, Ersin de bunların arasına gidiyor.
Müthiş bir coşku. Sanki seyirci ile oynayan tek takım Beşiktaş. Türkiye’de en pozitif enerji ile oynayan takım.
Beşiktaş kadar rakip yarı alanda oynayan ve ikinci bölgeyi çabuk geçen takım yoktur. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır diye düşünüyorum."
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