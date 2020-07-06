Rıdvan Dilmen: Türk hakemliğinin kara yılı!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:00

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde ederken ünlü futbol insanı Rıdvan Dilmen, NTV’de dev maçı yorumladı.

Dilmen, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ı eleştirirken “Penaltının yorumunu yapmayacağım! Maçta hakem yok! Kırmızı kartı hakem görmüyor, penaltıyı hakem görmüyor! İki pozisyon var, ikisini de VAR hakemi görüyor. Ali Palabıyık iyi maç yönetiyor” dedi.

Rıdvan Dilmen aynı zamanda “Bu yıl, Türk hakemliğinin kara yılıdır” ifadelerini kullandı. TFF’nin Ahmet Ağaoğlu’na verdiği ceza hakkında da TFF’ye çok sert eleştiriler getiren Dilmen şöyle konuştu:

“Benim kızım avukatlık okuyor. Böyle avukat olacaksan okuma kızım, buradan söylüyorum. Bu ceza iyilik değildir, kötülüktür. Ahmet (Ağaoğlu) Bey üzerinden Trabzonspor’a kötülük ediyorsunuz. Buna karar veren hukukçular nasıl bir vicdan sahibi, evlerine nasıl giriyorlar?”

‘CÜNEYT ÇAKIR RAHATLADI!’

Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır hakkında ek olarak “Cüneyt Çakır bir rahatladı ki Galatasaray’a penaltı pozisyonu gelince. ‘Tamam’ dedi, rahatladı. Biz anlayabiliyoruz. Daha girilecek konular var ama ben girmeyeceğim” diye konuştu.

İlk iki sıradaki Başakşehir ve Trabzonspor’un koptuğunu ve diğer takımların kıyasıya bir Avrupa mücadelesi vereceğini aktaran Dilmen, Beşiktaş’ı üçüncülük için en önemli aday olarak gösterdi.

‘MUSLERA OLSA…’

Fernando Muslera’nın eksikliğinin Galatasaray’ı derinden yaraladığının altını çizen deneyimli yorumcu “Galatasaray, pandemi arasından sonra mental anlamda düşüşe geçti. Tutan ve atanlar gitti. Fernando Muslera olsa zaten, 1 puan cepte çıkıyorsun, böyle bir kaleci” dedi.